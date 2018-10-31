Руководство полиции в Уфе обвиняют в групповом изнасиловании коллеги

Следком возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников МВД по Уфимскому району Башкирии. Мужчин подозревают в групповом изнасиловании коллеги- дознавателя, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, трое мужчина напали на 23-летнюю девушку, работавшую дознователем в ночь на 30 октября в здании отдела МВД. Предположительно, в преступлении приняли участие 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району, пишет ТАСС.

Против них возбудили уголовное дело по двум статьям — «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Телеграм-канал mash сообщает, что руководство пригласило девушку в кабинет под предлогом выяснения рабочих моментов. В итоге над девушкой издевались до самого утра. После произошедшего она сразу пошла в Следственный комитет.

В настоящий момент следователи допрашивают подозреваемых и устанавливают обстоятельства совершенного ими преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.