25 апреля 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Рядом с элитным поселком на Алтае произошел сильный пожар

25 апреля в Первомайском районе произошло возгорание. По предварительным данным, огнем была охвачена трава на полях. Столб дыма был заметен издалека.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

Видео из окрестностей элитного поселка Фирсова Слобода разместили пользователи сообщества «Инцидент Барнаул».

Как рассказали в пресс-службе МЧС по краю, на месте работают расчеты краевой пожарной охраны. Главная задача — не допустить перехода огня на населенные пункты.

В ведомстве также подчеркивают: количество ландшафтных пожаров в Алтайском крае неуклонно растет.

Факторы, приводящие к такой ситуации очевидны: первое настоящее тепло, сухая погода, массовые выезды граждан на дачи для весенней уборки и «на природу», неосторожное обращение с огнем (а иногда — хулиганство, умышленный поджог травы).

Только за неполные сутки 25 апреля по состоянию на 15:00, в регионе ликвидировано 64 пожара, из них в 11 случаях горел мусор, в 44 — прошлогодняя трава.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость