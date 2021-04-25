Рядом с элитным поселком на Алтае произошел сильный пожар

Видео из окрестностей элитного поселка Фирсова Слобода разместили пользователи сообщества «Инцидент Барнаул».
Как рассказали в пресс-службе МЧС по краю, на месте работают расчеты краевой пожарной охраны. Главная задача — не допустить перехода огня на населенные пункты.
В ведомстве также подчеркивают: количество ландшафтных пожаров в Алтайском крае неуклонно растет.
Факторы, приводящие к такой ситуации очевидны: первое настоящее тепло, сухая погода, массовые выезды граждан на дачи для весенней уборки и «на природу», неосторожное обращение с огнем (а иногда — хулиганство, умышленный поджог травы).
Только за неполные сутки 25 апреля по состоянию на 15:00, в регионе ликвидировано 64 пожара, из них в 11 случаях горел мусор, в 44 — прошлогодняя трава.