Рядом с Телецким озером горит Золотая гора

Со слов очевидцев, пожар длится несколько дней, но его не тушат.
Гора Алтын-Туу или Золотая гора - это сакральное место для всех алтайцев.
Ранее новые лесные пожары охватили Алтайский край.
Местные жители рассказали, что рядом с Телецким озером горит гора Алтын-Туу, передает "Наш Алтай".
Со слов очевидцев, пожар длится несколько дней, но его не тушат.
Гора Алтын-Туу или Золотая гора - это сакральное место для всех алтайцев.
Ранее новые лесные пожары охватили Алтайский край.
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