О высокой пожароопасности предупредили жителей Алтайского края

"В Алтайском крае в период с 8 по 10 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс), в Славгороде сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", – рассказали в ГУ МЧС по региону.
Ранее на Алтае придумали ракету, которая может разгонять градовые облака и тушить пожары.
Недавно в алтайском крае в Егорьевском районе бушевал лесной пожар.
С огнем боролись 306 человек и 116 единиц техники. 23 июня на помощь прибыли специалисты парашютно-десантной пожарной службы Ханты Мансийской авиабазы. Они прорабатывали кромку пожара на наиболее опасных участках.
Также самолет-амфибия БЕ-200ЧС помогал в тушении пожара и сбрасывал воду в очаг возгорания.