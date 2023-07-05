На Алтае придумали ракету, которая может разгонять градовые облака и тушить пожары

Разработкой занимался доцент кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ и кандидат философских наук Павел Пивень. Идея вошла в сотню лучших на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Проект особенно актуален для Алтайского края, где нередко проходит уничтожающий посевы град, как недавно в Бийске, и вспыхивают масштабные лесные пожары, как в Егорьевском районе.

Град в Бийске. "ЧП Бийск"

Противоградовые ракеты - одна из мер борьбы с природными стихиями.

Традиционные противоградовые ракеты похожи на фейерверк. После запуска они достигают нужной высоты, выпускают реагент и точечно воздействуют на облако.

Однако сейчас во всем мире разрабатывают противоградовые ракеты нового типа, с помощью которых можно даже "сдвинуть" зону выпадения осадков.

В России разработки таких ракет вели ученые Перми, Казани и Нальчика. Однако корпус и некоторые части их модели делали из пластика, который при сгорании топлива плавился. Изобретение признали неудачным, и проект заморозили.

Лесной пожар в Егорьевском районе ГУ МЧС по Алтайскому краю

Однако Павел занялся доработкой корпуса. У него уже был патент на изобретение высокоманевренного самолета, а сейчас он подготовил патентную заявку на противоградовую ракету.

У такого изобретения есть и другая область применения - тушение лесных пожаров. Ракета активирует облако в нужном месте, над очагом, и ее можно запустить за считанные минуты. Она обойдется значительно дешевле авиационного метода тушения.

Кроме того, с помощью ракеты можно бороться с засухой.

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