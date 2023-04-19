19 апреля
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Жизнь

«Безопаснее, чем на летней резине»: барнаулец придумал необычный способ передвижения по снежному городу

19 апреля, когда Барнаул только-только начали очищать от небывалого для весны снегопада, в соцсетях появилось необычное видео. Барнаулец рассказал, как проехал по городу на беговых лыжах.

Снег 17 апреля.
Снег 17 апреля.
Предоставлено altapress.ru

Автором и главным героем видео стал Иван Крюков, основатель и тренер спортивного клуба Yolochka. Он рассказал, что проехал по Барнаулу на лыжах 10 км. Причем передвигался где-то по дорогам, где-то — по тротуарам и успевал снимать все на камеру.

По его ощущению, такой вариант передвижения сейчас гораздо безопаснее, чем в автомобилях на летней резине.

Больше всего для прогулки на лыжах Ивану понравилась территория квартала Мичурин-парк. «Здесь вечером даже можно проводить тренировки», — отметил лыжник.

«Жители Барнаула могут добираться до работы на лыжах с пользой для здоровья, не тратя время на пробки. Доехали, поставили лыжи, поработали и обратно домой. Утром — десяточка, вечером — десяточка. Вот и получится здоровая нация. А Барнаул станет первым в мире городом, где люди будут передвигаться на лыжах до середины весны», — считает Иван Крюков.

В апреле 2020 года, когда в России грянула пандемия коронавируса, и жителей Барнаула закрыли на самоизоляцию, Иван уже удивлял всех. Во дворе своего частного дома он построил лыжный круг и продолжал там тренироваться.

Весной прошлого года барнаулец стал участником экстремальной многодневной гонки по Байкалу.

Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon
Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon
предоставлено Иваном Крюковым.
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