УльтраКрюков. Как барнаулец шесть дней пробирался по бескрайним льдам Байкала

Как все начиналось
Последний день февраля. Байкал. По замерзшему устью реки Баргузин в открытое пространство могучего озера выбегают двое. Один из них — барнаулец Иван Крюков, другой — москвич Дмитрий Шейбак.
Встречный ветер обжигает их лица, не дает двигаться вперед, превращает в обрывки брошенные на ходу фразы. С ветром бороться сложно: на Байкале он царь и бог.
Маленький поселок остается позади, впереди не видно даже горизонта. Разобрать можно только очертания мыса Святой Нос, укутанного снегами. Остальное — это безгранично огромное ледяное пространство. Человек здесь так же мал, как песчинка в бескрайнем космосе и также беспомощен.
Встречный ветер усиливается, двое бегущих решают развернуться. Буквально на секунду гул прекращается, а из глубины раздаются утробные, завораживающие своей магией звуки: «Тухх-тухх-тухх».
Это — не обычный треск льда, это — сверхъестественный, наполненный первобытной мощью голос Байкала.
Как проходил отбор
То, что судьба занесет его так далеко, Иван Крюков два месяца назад даже не помышлял. Зимой у руководителя спортивного клуба Yolochka в Барнауле забот хватает — каждый день лыжные тренировки: то с любителями, то с новичками.
Но в середине января он получил письмо: так мол и так, не хотели бы вы стать участником спортивного приключения на Байкале? Иван Крюков тут же согласился, заполнил предложенную анкету и забыл. Позже он узнает, что всего таких претендентов по стране набралось около сотни.
Что такое Ultra Ice Marathon
Зимний Байкал — место, намоленное туристами и спортсменами. Первые приезжают сюда за впечатлениями и красивыми фотографиями, вторые — за адреналином.
Зимой, прямо по льду, проходит экстремальный марафон. В 2021 году быстрее всего 42 км пробежал известный футболист, уроженец Барнаула Алексей Смертин. Есть и многодневные соревнования, например, между конькобежцами и велосипедистами.
Но того, что случилось здесь в начале марта, точно никогда не было. Провести гонку через весь Байкал решили производители известного энергетического напитка. Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon с какой стороны ни посмотри — дело нешуточное: шесть дней и 352 км дистанции
Преодолеть ее участникам предложили поэтапно, бегом и на коньках.
На старт вышли десять смельчаков — семеро мужчин и три девушки. Все они спортсмены-любители — олимпиады не выигрывали. Свои увлечения совмещают с обычной работой.
Константин Иванов — инженер на пермском авиационном заводе, Ольга Овсюкова — учитель в школе, Василий Корыткин — самый настоящий шахтер — по ночам работает в забое, чтобы днем была возможность бегать.
Барнаульца Ивана Крюкова взяли в проект как предпринимателя, активного туриста и лыжника.
Как проходила подготовка
Наш герой — не из «диванных жителей». За плечами у него мощные старты — лыжные марафоны, велосипедные соревнования и полная триатлонная дистанция Ironman. Но вот ультрамарафонских беговых гонок ни разу в жизни не было.
Времени для особой подготовки у Ивана не оставалось — о том, что он вошел в число участников Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon, узнал 1 февраля.
Все что успел — снизил интенсивность тренировок на лыжах, чтобы дать организму немного отдохнуть. Заказал озерные коньки, один раз проехал на них по льду стадиона «Клевченя».
С таким «багажом» и отправился в путь.
На Байкал участники Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon съехались в конце февраля, за пару дней до старта, чтобы успеть акклиматизироваться и привыкнуть к местным условиям. Ближе к весне тут не так холодно, но ветра все равно сильные, леденящие дух и тело.
По правилам гонки, участники до последнего момента не знали, что их ждет на следующий день. Только вечером 28 февраля, раскатав на столе огромную карту священного озера, ответственный за дистанцию объявил: первым будет бег.
1 марта десять человек убежали в темноту предрассветного утра.
Как прошли первые этапы
Первый этап изначально планировался как самый продолжительный — 91 км спортсмены должны были преодолеть на коньках.
Но у Байкала свои планы — снежные переметы на участке оказались серьезными, местами больше метра высотой. Чистого льда, где можно было бы раскатиться, практически нет. Передвигаться здесь можно было только бегом и то с громадными усилиями.
Всю дорогу — ветер в лицо. Порывы вздыбливали снег, превращая все вокруг в плотную белую массу. Бежать одному невыносимо сложно. Даже минутное промедление становится фатальным, остановился — тело тут же коченеет, сил будто бы и не было — по капле иссякают.
В такой момент выход один — автономная кнопка SOS и сход с дистанции.
Чтобы этого избежать, Иван Крюков предложил стальным работать в пачке, выстроившись друг за другом, прячась таким образом от ветра. Два километра — смена впереди бегущего.
Схема оказалась рабочей, так до финиша они и добрались.
На следующий день — снова бег. Заповедный остров Ольхон для этого подходит как нельзя кстати — приятная гористая местность, живописные виды, вьющиеся потайные тропы — все по душе впечатлительному трейлраннеру.
Иван Крюков,
руководитель барнаульской школы Yolochka, ультрамарафонец:
Самочувствие было отличным. Бежали группой, беседовали, наслаждались. Где-то на 15-ом километре со спуска почувствовал дискомфорт в бедре. С каждым шагом нерв начал колоть все сильнее. Старался разогреться, вроде бы проходило. Как только резкий подъем и тут же спуск, снова боль такая, что слезы из глаз. Попросил в машине сопровождения обезболивающую таблетку. Но ближе к финишу она меня уже не спасала.
1 день
От села Усть-Баргузин до поселка Хужир
Протяженность — 71 км
Вариант передвижения — бег по льду
2 день
От поселка Хужир до пролива Ольхонские ворота
Протяженность — 69 км
Вариант передвижения — бег по горам
3 день
От пролива Ольхонские ворота до бухты Ая
Протяженность — 38 км
Вариант передвижения — коньки
4 день
От бухты Ая до поселка Бугульдейка
Протяженность — 52 км
Вариант передвижения — бег по льду
5 день
От поселка Бугульдейка до поселка Большое Голоустное
Протяженность — 76 км
Вариант передвижения — коньки
6 день
От поселка Большое Голоустное до поселка Листвянка
Протяженность — 46 км
Вариант передвижения — коньки и бег по льду
В чем особенность коньковых этапов
Коньки на Байкале — вещь завораживающая и одновременно опасная. Только зазевался — угодил в колобовник (так называют участки неровного горбистого льда).
Еще страшнее — трещины и переметы. На первый взгляд кажется, что проехать их проще простого, но внутри могут таиться куски льда. Коньки врубаются, человек летит несколько метров, больно ударяясь грудной клеткой о землю — ощущение малоприятное.
Коварные коньки на третьем этапе Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon подкосили многих — спортсмен падали, ударялись, разбивали колени, головы, где-то во имя безопасности шли пешком, но все равно упрямо двигались к финишу.
Иван Крюков был здесь одним из лидеров. Казалось, что бедренный нерв отпустил, коньки катят хорошо, самочувствие нормальное. Но это была лишь иллюзорная видимость.
Утром четвертого дня врачи были непреклонны — из-за проблем с невралгией бежать по льду барнаулец больше не может. «Если не хочешь дальше хромать, остановись», — заявили они. С такими аргументами не поспоришь.
По условиям гонки, сход с одного этапа тотальной дисквалификацией не грозил. Правда, спортсмен на тройку призеров больше не претендовал. Ивану Крюкову ничего не оставалось, как выдохнуть, принять все как данность и продолжить ультрамарафон без надежды на победу.
Чем все закончилось
Местные говорят, что Байкал не терпит суеты. Он слишком могуч, необъятен и прекрасен своей первобытностью. Почувствовать это можно, лишь отрешившись от всего бренного.
С Иваном так и произошло: спортивная конкуренция отошла на второй план, на первый же вышло удовольствие. Пятый коньковый этап оказался на редкость удивительный — идеально ровную гладь озера коньки рассекали беспрепятственно, попутный ветер добавлял скорости и азарта. Даже усталость сменилась приятной эйфорией.
На шестой день организаторы и вовсе предложили участникам не торопиться — тройка призеров на тот момент уже была определена. Оставалось только наслаждаться происходящим. В большой, построенный прямо на льду Байкала финишный городок спортсмены забегали под аплодисменты и восхищенные крики встречающих.
Иван Крюков давно дома. Сам он признается, что Байкал его по-прежнему не отпускает. Его удивительное «уханье» запомнится барнаульцу на всю жизнь.