УльтраКрюков. Как барнаулец шесть дней пробирался по бескрайним льдам Байкала

В начале марта десять спортсменов-любителей со всей России стали участниками Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon — уникальной многодневной гонки по Байкалу протяженностью более 350 км. Среди них был и житель Барнаула Иван Крюков. Это история удивительного путешествия длиною в шесть дней.

Как все начиналось

Последний день февраля. Байкал. По замерзшему устью реки Баргузин в открытое пространство могучего озера выбегают двое. Один из них — барнаулец Иван Крюков, другой — москвич Дмитрий Шейбак.

Встречный ветер обжигает их лица, не дает двигаться вперед, превращает в обрывки брошенные на ходу фразы. С ветром бороться сложно: на Байкале он царь и бог.

Маленький поселок остается позади, впереди не видно даже горизонта. Разобрать можно только очертания мыса Святой Нос, укутанного снегами. Остальное — это безгранично огромное ледяное пространство. Человек здесь так же мал, как песчинка в бескрайнем космосе и также беспомощен.

Встречный ветер усиливается, двое бегущих решают развернуться. Буквально на секунду гул прекращается, а из глубины раздаются утробные, завораживающие своей магией звуки: «Тухх-тухх-тухх».

Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым.

Это — не обычный треск льда, это — сверхъестественный, наполненный первобытной мощью голос Байкала.

Как проходил отбор

То, что судьба занесет его так далеко, Иван Крюков два месяца назад даже не помышлял. Зимой у руководителя спортивного клуба Yolochka в Барнауле забот хватает — каждый день лыжные тренировки: то с любителями, то с новичками.

Но в середине января он получил письмо: так мол и так, не хотели бы вы стать участником спортивного приключения на Байкале? Иван Крюков тут же согласился, заполнил предложенную анкету и забыл. Позже он узнает, что всего таких претендентов по стране набралось около сотни.

Что такое Ultra Ice Marathon

Зимний Байкал — место, намоленное туристами и спортсменами. Первые приезжают сюда за впечатлениями и красивыми фотографиями, вторые — за адреналином.

Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым.

Зимой, прямо по льду, проходит экстремальный марафон. В 2021 году быстрее всего 42 км пробежал известный футболист, уроженец Барнаула Алексей Смертин. Есть и многодневные соревнования, например, между конькобежцами и велосипедистами.

Но того, что случилось здесь в начале марта, точно никогда не было. Провести гонку через весь Байкал решили производители известного энергетического напитка. Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon с какой стороны ни посмотри — дело нешуточное: шесть дней и 352 км дистанции

Преодолеть ее участникам предложили поэтапно, бегом и на коньках.

Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым.

На старт вышли десять смельчаков — семеро мужчин и три девушки. Все они спортсмены-любители — олимпиады не выигрывали. Свои увлечения совмещают с обычной работой.

Константин Иванов — инженер на пермском авиационном заводе, Ольга Овсюкова — учитель в школе, Василий Корыткин — самый настоящий шахтер — по ночам работает в забое, чтобы днем была возможность бегать.

Барнаульца Ивана Крюкова взяли в проект как предпринимателя, активного туриста и лыжника.

Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon предоставлено Иваном Крюковым.

Как проходила подготовка

Наш герой — не из «диванных жителей». За плечами у него мощные старты — лыжные марафоны, велосипедные соревнования и полная триатлонная дистанция Ironman. Но вот ультрамарафонских беговых гонок ни разу в жизни не было.

Времени для особой подготовки у Ивана не оставалось — о том, что он вошел в число участников Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon, узнал 1 февраля.

Все что успел — снизил интенсивность тренировок на лыжах, чтобы дать организму немного отдохнуть. Заказал озерные коньки, один раз проехал на них по льду стадиона «Клевченя».

Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon предоставлено Иваном Крюковым.

С таким «багажом» и отправился в путь.

На Байкал участники Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon съехались в конце февраля, за пару дней до старта, чтобы успеть акклиматизироваться и привыкнуть к местным условиям. Ближе к весне тут не так холодно, но ветра все равно сильные, леденящие дух и тело.

По правилам гонки, участники до последнего момента не знали, что их ждет на следующий день. Только вечером 28 февраля, раскатав на столе огромную карту священного озера, ответственный за дистанцию объявил: первым будет бег.

Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым. Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым. Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым. Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым.

1 марта десять человек убежали в темноту предрассветного утра.

Как прошли первые этапы

Первый этап изначально планировался как самый продолжительный — 91 км спортсмены должны были преодолеть на коньках.

Но у Байкала свои планы — снежные переметы на участке оказались серьезными, местами больше метра высотой. Чистого льда, где можно было бы раскатиться, практически нет. Передвигаться здесь можно было только бегом и то с громадными усилиями.

Всю дорогу — ветер в лицо. Порывы вздыбливали снег, превращая все вокруг в плотную белую массу. Бежать одному невыносимо сложно. Даже минутное промедление становится фатальным, остановился — тело тут же коченеет, сил будто бы и не было — по капле иссякают.

Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым.

В такой момент выход один — автономная кнопка SOS и сход с дистанции.

Чтобы этого избежать, Иван Крюков предложил стальным работать в пачке, выстроившись друг за другом, прячась таким образом от ветра. Два километра — смена впереди бегущего.

Схема оказалась рабочей, так до финиша они и добрались.

На следующий день — снова бег. Заповедный остров Ольхон для этого подходит как нельзя кстати — приятная гористая местность, живописные виды, вьющиеся потайные тропы — все по душе впечатлительному трейлраннеру.

Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым. Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым.

Иван Крюков,

руководитель барнаульской школы Yolochka , ультрамарафонец:

Самочувствие было отличным. Бежали группой, беседовали, наслаждались. Где-то на 15-ом километре со спуска почувствовал дискомфорт в бедре. С каждым шагом нерв начал колоть все сильнее. Старался разогреться, вроде бы проходило. Как только резкий подъем и тут же спуск, снова боль такая, что слезы из глаз. Попросил в машине сопровождения обезболивающую таблетку. Но ближе к финишу она меня уже не спасала.

1 день От села Усть-Баргузин до поселка Хужир

Протяженность — 71 км

Вариант передвижения — бег по льду 2 день От поселка Хужир до пролива Ольхонские ворота

Протяженность — 69 км

Вариант передвижения — бег по горам 3 день От пролива Ольхонские ворота до бухты Ая

Протяженность — 38 км

Вариант передвижения — коньки 4 день От бухты Ая до поселка Бугульдейка

Протяженность — 52 км

Вариант передвижения — бег по льду 5 день От поселка Бугульдейка до поселка Большое Голоустное

Протяженность — 76 км

Вариант передвижения — коньки 6 день От поселка Большое Голоустное до поселка Листвянка

Протяженность — 46 км

Вариант передвижения — коньки и бег по льду

В чем особенность коньковых этапов

Коньки на Байкале — вещь завораживающая и одновременно опасная. Только зазевался — угодил в колобовник (так называют участки неровного горбистого льда).

Еще страшнее — трещины и переметы. На первый взгляд кажется, что проехать их проще простого, но внутри могут таиться куски льда. Коньки врубаются, человек летит несколько метров, больно ударяясь грудной клеткой о землю — ощущение малоприятное.

Коварные коньки на третьем этапе Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon подкосили многих — спортсмен падали, ударялись, разбивали колени, головы, где-то во имя безопасности шли пешком, но все равно упрямо двигались к финишу.

Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым.

Иван Крюков был здесь одним из лидеров. Казалось, что бедренный нерв отпустил, коньки катят хорошо, самочувствие нормальное. Но это была лишь иллюзорная видимость.

Утром четвертого дня врачи были непреклонны — из-за проблем с невралгией бежать по льду барнаулец больше не может. «Если не хочешь дальше хромать, остановись», — заявили они. С такими аргументами не поспоришь.

По условиям гонки, сход с одного этапа тотальной дисквалификацией не грозил. Правда, спортсмен на тройку призеров больше не претендовал. Ивану Крюкову ничего не оставалось, как выдохнуть, принять все как данность и продолжить ультрамарафон без надежды на победу.

Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым.

Чем все закончилось

Местные говорят, что Байкал не терпит суеты. Он слишком могуч, необъятен и прекрасен своей первобытностью. Почувствовать это можно, лишь отрешившись от всего бренного.

С Иваном так и произошло: спортивная конкуренция отошла на второй план, на первый же вышло удовольствие. Пятый коньковый этап оказался на редкость удивительный — идеально ровную гладь озера коньки рассекали беспрепятственно, попутный ветер добавлял скорости и азарта. Даже усталость сменилась приятной эйфорией.

Гонка Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon. предоставлено Иваном Крюковым.

На шестой день организаторы и вовсе предложили участникам не торопиться — тройка призеров на тот момент уже была определена. Оставалось только наслаждаться происходящим. В большой, построенный прямо на льду Байкала финишный городок спортсмены забегали под аплодисменты и восхищенные крики встречающих.

Иван Крюков давно дома. Сам он признается, что Байкал его по-прежнему не отпускает. Его удивительное «уханье» запомнится барнаульцу на всю жизнь.