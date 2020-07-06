Россиянин пробежал 200 километров в поддержку девочки, на лечение которой собирают всем миром

Житель Сургута Виталий Козоренко рассказал в своем Instagram о том, что пробежал 200 километров в поддержку больной девочки, которая страдает спинально-мышечной атрофией (СМА).

Козоренко решил пробежать от Сургута до Ханты-Мансийска. Он опубликовал видео, в котором подвел итоги марафона.

«Вот только что пропиликали мои часы о том, что я преодолел отметку 200 километров за 31 час и две минуты», — отметил мужчина.

3 июля ультрамарафонец написал, что забег пройдет ради девочки из Нефтеюганска — Александровой Ульяны. У нее спинальная мышечная атрофия (СМА II типа), ей может помочь единственное лекарство в мире — Zolgensma, стоимостью 2,5 млн долларов.

Своим забегом Козоренко захотел привлечь внимание к Ульяне, чтобы как можно больше людей откликнулись на помощь.

«Без нашей помощи Ульяна обречена. Лекарство ей нужно получить через 2 месяца», — подчеркнул он.

Как уточняет Znak.com, акция «Марафон жизни» в поддержку Ульяны началась в начале мая. Аналогов необходимому препарату в России не производят, более того, не предусмотрено и лечение детей с таким диагнозом за бюджетный счет.

Марафон проходит по всей России в форме интернет- и радиотрансляций, а также одиночных уличных акций, небольших ярмарок, спортивных эстафет. Всех неравнодушных призывают пожертвовать любую сумму для больного ребенка.

Накануне помощь семье Александровых оказал известный российский актер Дмитрий Дюжев.