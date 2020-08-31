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Спорт

Шубенков, которому запретили сходить в туалет перед забегом, быстрее всех добежал до финиша

Барнаулец Сергей Шубенков одержал победу на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Брянске, сообщает «Рива спорт».

Сергей Шубенков выступил на соревнованиях в Барнауле.
Сергей Шубенков выступил на соревнованиях в Барнауле.
Виталий Уланов, "Алтайский спорт".

Шубенков на дистанции 110 метров с барьерами показал время 13,39 секунды. Примечательно, что в первый соревновательный день алтайские спортсмены завоевали три медали — все золотые.

Первые места также взяли Полина Миллер (51,96 секунды на дистанции 400 метров) и Юрий Клопцов, победивший на дистанции 3000 метров с препятствиями (8 минут 29,98 секунды).

При этом Шубенков раскритиковал действия инспекторов РУСАДА. Напомним, его заставили проходить тест на запрещенные препараты в перерыве между предварительным и финальным забегами.

«Мне нужно через полтора часа бежать финал. Инспектор находится со мной рядом, но перед финальной разминкой мне захотелось в туалет, а меня туда не пускают — если хочешь, то сходи в баночку», — рассказал легкоатлет.

Шубенков подчеркнул, что подобного не встречал ни разу в своей карьере. В своем Instagram он предложил РУСАДА брать допинг-тесты у марафонцев прямо во время бега, а у прыгунов — между попытками.

Легкоатлет отметил, что ситуация с тестами его сильно разозлила, но требование инспектора пришлось выполнить.

«Мне кажется, что инспекторы даже получают какое-то удовольствие от всего процесса. Меня так руководство ВФЛА в этом году не „радовало“, как это сделало РУСАДА», — добавил спортсмен.

Ранее Шубенков показал, как выполняет самое тяжелое для барьеристов упражнение в ожидании допуска до соревнований за рубежом.

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