Шубенков, которому запретили сходить в туалет перед забегом, быстрее всех добежал до финиша

Барнаулец Сергей Шубенков одержал победу на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Брянске, сообщает « Рива спорт ».

Шубенков на дистанции 110 метров с барьерами показал время 13,39 секунды. Примечательно, что в первый соревновательный день алтайские спортсмены завоевали три медали — все золотые.

Первые места также взяли Полина Миллер (51,96 секунды на дистанции 400 метров) и Юрий Клопцов, победивший на дистанции 3000 метров с препятствиями (8 минут 29,98 секунды).

При этом Шубенков раскритиковал действия инспекторов РУСАДА. Напомним, его заставили проходить тест на запрещенные препараты в перерыве между предварительным и финальным забегами.

«Мне нужно через полтора часа бежать финал. Инспектор находится со мной рядом, но перед финальной разминкой мне захотелось в туалет, а меня туда не пускают — если хочешь, то сходи в баночку», — рассказал легкоатлет.

Шубенков подчеркнул, что подобного не встречал ни разу в своей карьере. В своем Instagram он предложил РУСАДА брать допинг-тесты у марафонцев прямо во время бега, а у прыгунов — между попытками.

Легкоатлет отметил, что ситуация с тестами его сильно разозлила, но требование инспектора пришлось выполнить.

«Мне кажется, что инспекторы даже получают какое-то удовольствие от всего процесса. Меня так руководство ВФЛА в этом году не „радовало“, как это сделало РУСАДА», — добавил спортсмен.

Ранее Шубенков показал, как выполняет самое тяжелое для барьеристов упражнение в ожидании допуска до соревнований за рубежом.