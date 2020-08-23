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Спорт

В ожидании допуска: Шубенков выполняет самое тяжелое для барьеристов упражнение

Сергей Клевцов, личный тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, ранее заявлял, что 23 августа атлет получит возможность выступать за рубежом, пишет sports.ru.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Олег Богданов

Во всяком случае, тренер рассчитывает на это.

Ранее Всероссийская федерация легко атлетики (ВФЛА) выплатила долг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«С одной стороны, я, безусловно, рад, что процесс пошел, но с другой стороны, ВФЛА ранее столько раз уже платила деньги международной федерации, и все эти траты по большому счету оказались напрасными. Мне хочется верить, что сейчас все предварительно было обговорено с World Athletics и те сделают определенные шаги в нашу сторону. И спортсмены смогут выступать на международных стартах еще в этом сезоне», — сказал Клевцов агентству.

20 августа состоялось заседание комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics. Заседание прошло в режиме видеоконференции.

В заседании приняли участие генеральный секретарь ВФЛА Андрей Конокотин, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая, советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова, председатель комиссии спортсменов ВФЛА Елена Исинбаева и член комиссии спортсменов ВФЛА Мария Аглицкая.

Комиссия должна утвердить обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности, и отправить ее в World Athletics до 31 августа.

Между тем известный алтайский барьерист, чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков в Барнауле вовсю готовится к международным соревнованиям.

«А все жду свой допуск, а пока делаю самое тяжелое в жизни барьериста упражнение — бег в один шаг (15 барьеров через 3,7 м)», — написал Сергей в своем Instagram.

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