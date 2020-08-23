В ожидании допуска: Шубенков выполняет самое тяжелое для барьеристов упражнение

Во всяком случае, тренер рассчитывает на это.

Ранее Всероссийская федерация легко атлетики (ВФЛА) выплатила долг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«С одной стороны, я, безусловно, рад, что процесс пошел, но с другой стороны, ВФЛА ранее столько раз уже платила деньги международной федерации, и все эти траты по большому счету оказались напрасными. Мне хочется верить, что сейчас все предварительно было обговорено с World Athletics и те сделают определенные шаги в нашу сторону. И спортсмены смогут выступать на международных стартах еще в этом сезоне», — сказал Клевцов агентству.