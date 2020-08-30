Алтайскому легкоатлету Шубенкову запретили ходить в туалет и предложили баночку

Очередной скандал произошел с барнаульским барьеристом Сергеем Шубенковым. 29 августа перед финальным забегом на Кубке России ему запретили ходить в туалет. Спортсмен заявил, что с таком ситуацией никогда не сталкивался.

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами возмутился работой инспекторов Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который решил взять у него пробу перед самым забегом.

Об этом спортсмен заявил ТАСС.

«После предварительных забегов сегодня меня встречает допинг-офицер РУСАДА и говорит, что меня вызывают на допинг-контроль, но мне нужно через полтора часа бежать финал. Он мне дает отсрочку, инспектор находится со мной рядом, но перед финальной разминкой мне захотелось в туалет, а меня туда не пускают, если хочешь, то сходи в баночку», — рассказал спортсмен.

Сергей Шубенков добавил, что сложившаяся нелепая ситуация его жутко разозлила, но требование допинг-офицера пришлось выполнить.

«Мне кажется, что инспекторы даже получают какое-то удовольствие от всего процесса. Меня так руководство ВФЛА в этом году не „радовало“, как сегодня это сделало РУСАДА», — добавил Шубенков.

Ранее спортсмен в соцсетях выразил свое неудовольствием в отношении барнаульского стадиона «Динамо». Шубенкову не понравилось, что новые беговые дорожки, которые постелили на объекте, не приспособлены для того, чтобы тренироваться в шиповках.

Тон общения пришелся не по нраву руководству динамовской структуры.