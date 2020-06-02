Шубенков нелестно «прошелся» по новому покрытию стадиона «Динамо»

Беговые дорожки и искусственный футбольный газон сделали по федеральной программе «Спорт — норма жизни».

Футболисты остались довольны газоном, но дорожки для бегунов оказались слишком «хлипкими».

«Последние годы для легкоатлетов стадиона как бы и не было. Сейчас двоякая ситуация. С одной стороны, у многих спортсменов появляется возможность хотя бы каких-то занятий. По себе скажу, что далеко не каждый день я бегаю в шиповках, есть ведь тренировки общего плана — например, бег по лестницам между трибунами. Но, как ни крути, такое хлипкое покрытие — это настоящий косяк. Специальные упражнения с барьерами на скорость я там не смогу сделать», — цитирует Шубенкова «Российская газета».