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Спорт

Шубенков нелестно «прошелся» по новому покрытию стадиона «Динамо»

Известный легкоатлет Сергей Шубенков раскритиковал новое покрытие беговых дорожек вокруг футбольного поля на стадионе «Динамо». Спортсмен назвал обновленные дорожки «настоящим косяком».

Беговые дорожки.
Беговые дорожки.
СС0

Беговые дорожки и искусственный футбольный газон сделали по федеральной программе «Спорт — норма жизни».

Футболисты остались довольны газоном, но дорожки для бегунов оказались слишком «хлипкими».

«Последние годы для легкоатлетов стадиона как бы и не было. Сейчас двоякая ситуация. С одной стороны, у многих спортсменов появляется возможность хотя бы каких-то занятий. По себе скажу, что далеко не каждый день я бегаю в шиповках, есть ведь тренировки общего плана — например, бег по лестницам между трибунами. Но, как ни крути, такое хлипкое покрытие — это настоящий косяк. Специальные упражнения с барьерами на скорость я там не смогу сделать», — цитирует Шубенкова «Российская газета».

Ранее алтайская прокуратура нашла нарушения при реализации проекта «Спорт — норма жизни».

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