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Спорт

Алтайская прокуратура нашла нарушения при реализации проекта «Спорт — норма жизни»

Бийские спортшколы не соответствовали в полной мере критериям реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Такую информацию по итогам проверки опубликовала на своем сайте прокуратура Алтайского края.

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В ходе проверок выяснилось, что многие спортивные школы в Бийске нарушили федеральные стандарты подготовки.

По большому счету, у прокуроров возникли три претензии. Во-первых в некоторых спортшколах полностью отсутствовали программы подготовки спортсменов. В других — эти программы не соответствовали федеральным стандартам. Третья претензия — зачастую в спортшколах Бийска просто не было необходимой спортивной экипировки и инвентаря.

По итогам проверки руководители спортшкол получили соответствующие предписания, а пять виновных привлечены к административной ответственности.

Кроме того, городской комитет по спорту вынужден был сделать заявки на приобретение инвентаря и экипировки.

Напомним, федеральный проект «Спорт — норма жизни» входит в нацпроект «Демография». его цель — увеличить число россиян, регулярно занимающихся спортом, с 40% до 55%. Куратором проекта является федеральный Минспорт, а в Алтайском крае — региональное спортивное ведомство.

В Алтайском крае регулярно занимаются спортом, по последним данным, 980 тыс человек — около 45% населения края. В марте губернатор Виктор Томенко на встрече с министром спорта Олегом Матыциным пообещал увеличить этот показатель на 256 тыс. человек.

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