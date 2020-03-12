Губернатор Томенко рассказал федеральному министру, сколько жителей Алтая занимаются спортом

Встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с министром спорта РФ Олегом Матыциным состоялась в Москве. Во время беседы глава региона рассказал о том, как в крае реализуют проект «Спорт — норма жизни».

Как сообщает официальный сайт краевого правительства, в Алтайском крае живут 2 миллиона 300 тысяч человек, из них более 980 тысяч регулярно занимаются спортом — это 45% населения региона.

Как отметил губернатор, в рамках проекта «Спорт — норма жизни» число занимающихся спортом жителей края должно увеличиться на 256 тысяч человек.

Также Виктор Томенко подчеркнул, что поскольку более миллиона человек на Алтае проживают в сельской местности, особое внимание уделяется открытию спортивных объектов на селе.

Кроме того, губернатор рассказал федеральному министру о том, что в июне 2021 года в Барнауле пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Это первое для Алтайского края официальное международное соревнование, которое пройдет на гребном канале.

Напомним, что из-за санкций WADA, наложенных на весь российский спорт, проведение этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле было под вопросом. Однако в итоге Международная федерация каноэ (ICF) приняла решение не отменять соревнования в Барнауле.