Губернатор Томенко рассказал федеральному министру, сколько жителей Алтая занимаются спортом

Как сообщает официальный сайт краевого правительства, в Алтайском крае живут 2 миллиона 300 тысяч человек, из них более 980 тысяч регулярно занимаются спортом — это 45% населения региона.
Как отметил губернатор, в рамках проекта «Спорт — норма жизни» число занимающихся спортом жителей края должно увеличиться на 256 тысяч человек.
Также Виктор Томенко подчеркнул, что поскольку более миллиона человек на Алтае проживают в сельской местности, особое внимание уделяется открытию спортивных объектов на селе.
Кроме того, губернатор рассказал федеральному министру о том, что в июне 2021 года в Барнауле пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Это первое для Алтайского края официальное международное соревнование, которое пройдет на гребном канале.
Напомним, что из-за санкций WADA, наложенных на весь российский спорт, проведение этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле было под вопросом. Однако в итоге Международная федерация каноэ (ICF) приняла решение не отменять соревнования в Барнауле.