«Предчувствие тревожное». Могут ли у Барнаула отобрать этап Кубка мира по гребле из-за санкций WADA

1 Каковы шансы избежать санкций?

По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, если санкции WADA будут приняты в полном объеме, Барнаул гипотетически может лишиться этапа Кубка мира. Однако окончательное решение все же будет за Международной федерацией каноэ, которая, к счастью, лояльно относится к нашему региону.

Министр Перфильев полагает: WADA суровее всего настроена против российских легкоатлетов, которых предлагается не допускать до Олимпийских игр 2020 и участия нашей страны в Чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Возможно, гребной спорт, который не столь заметен на международной арене, санкции не затронут.