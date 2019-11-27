«Предчувствие тревожное». Могут ли у Барнаула отобрать этап Кубка мира по гребле из-за санкций WADA

По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, если санкции WADA будут приняты в полном объеме, Барнаул гипотетически может лишиться этапа Кубка мира. Однако окончательное решение все же будет за Международной федерацией каноэ, которая, к счастью, лояльно относится к нашему региону.
Министр Перфильев полагает: WADA суровее всего настроена против российских легкоатлетов, которых предлагается не допускать до Олимпийских игр 2020 и участия нашей страны в Чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Возможно, гребной спорт, который не столь заметен на международной арене, санкции не затронут.
Новый санкционный пакет включает в себя несколько пунктов. Комитет WADA рекомендовал не пускать Россию на Олимпийские и Паралимпийские игры, любые чемпионаты мира, организованные стороной, подписавшей антидопинговый кодекс.
До крупных соревнований предлагается допускать только «чистых» российских спортсменов, которых не подозревают в приеме допинга. Комитет также предложил запретить России проводить любые международные соревнования в течение четырех лет. Если Россия ранее получила право провести мероприятие, то оно должно быть отозвано.
Пока свое решение в отношении российского спорта вынес только комитет по соответствию WADA. Окончательное слово — за исполкомом WADA. Он будет заседать 9 декабря в Париже.
А 11 декабря в Москве пройдет коллегия Минспорта России, на которой спортивные чиновники, видимо, и будут обсуждать, что делать в сложившихся условиях. «Предчувствие тревожное», — сообщил министр спорта края Алексей Перфильев.
В 2019 году на барнаульском гребном канале началась масштабная стройка — здесь возводят обводной канал. Он позволяет финиширующим спортсменам возвращаться на старт, не мешая остальным гребцам на дистанции. Стоимость объекта 300 млн рублей. Финансируется проект из краевого бюджета.
По словам Алексея Перфильева, даже если этап Кубка мира в Барнауле отменят, стройка будет завершена.
«Обводной канал — это часть инфраструктурных преобразований, которые в любом случае нужно проводить. Он позволит в перспективе принимать крупные соревнования всероссийского масштаба. Кроме того, в будущем гребной канал должен стать комфортным местом отдыха для горожан», — пояснил министр.
Строгие рекомендации были вынесены из-за возможных махинаций с допинг-пробами 2012−2015 годов, сообщает «Медуза». Сведения о пробах содержались в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую предоставили в WADA.
«Данные не являются ни полными, ни полностью достоверными», — сообщили в комитете. Его представители считают, что из копии базы 2019 года удалили «сотни предположительных негативных аналитических выводов», которые появились в базе в 2015 году.