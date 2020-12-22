Красивая сибирячка 19 часов бежала по снегу и снимала себя на видео: «Ноги не шевелятся, язык тоже»

Красноярская спортсменка Варвара Шиканова победила в ультрамарафоне Mad Fox Ultra, проходившем в Ярославской области, пишет « Проспект Мира ».

Варвара пробежала 166,9 километра за 19 часов 24 минуты. Хронику забега она публиковала в своем Instagram.

«Три часа позади. Полет нормальный. Пока ничего интересного, скукатища, бежим да бежим <…> 50 километров позади <…> 87 километров. А ноги уже тяжеленькие», — рассказывала спортсменка на коротких отчетных видео.

После 141 километра сил стало гораздо меньше. Уставшая Варвара отметила, что сильно устала и кое-как идет в темноте.

«Короче, 141 с половиной километр уже позади, ноги вообще не шевелятся, язык тоже, уже устала пипец, а нас еще в гору заставляют хоть что-то делать», — рассказала девушка на одном из видео.

При движении в гору пришлось набрать высоту — 1049 метров. Со 159-го километра Варвара полностью перешла с бега на шаг.

«Я не могу бежать, просто иду на прямых ногах. Такое ощущение, что эта трасса никогда не кончится. Мне осталось вроде как два километра. Скорей бы они закончились», — поведала она о своих ощущениях перед финишем.

Также она показала местность, по которой проходил забег — поля, снег и туннель, где пришлось буквально ползти.

После ультрамарафона Варвара рассказала, что не может ходить, а на ногах — сильные мозоли. Забег она назвала «незабываемым во всех смыслах».

«Начну с того, что я очень боялась бежать этот забег. Я не знала, смогу ли я это сделать <…> Опытные ультрамарафонцы меня поддержали и общение с ними прибавило мне уверенности!» — написала она.

Также раскрыла тактику: 19 минут бега через одну минуту ходьбы — именно так прошла вся гонка. Во время ходьбы снижался пульс и это помогало немного отдохнуть. При этом Варвару опережали другие бегуны, которые в итоге финишировали после нее.

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