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Прекрасная блондинка из Сибири с шикарной фигурой работает грузчиком и мечтает о фуре

Жительница Красноярска Ульяна Королева, которую многие принимают за модель из глянцевго журнала, на самом деле работает водителем грузовой «Газели» и грузчиком, пишет «Проспект Мира».

Блондинка из Красноярска работает водителем грузовика.
Блондинка из Красноярска работает водителем грузовика.
instagram.com/blondinka_rulit.

Судя по фото в Instagram, в июне Ульяна отметила 30-летие. Она доставляет грузы по Красноярску и в регионы Сибири: в долгих поездках сопровождает муж, но обычно он работает на второй машине.

«Дальнобой — не женская работа?! Могу поспорить», — с иронией отмечает девушка.

Официально Ульяна трудоустроена как грузчик. Разгружать машину, отметила она, иногда действительно приходится. К примеру, поднимала холодильник на второй этаж.

При этом сибирячке удается совмещать тяжелую работу с воспитанием троих детей — девять лет, восемь и три года.

Ульяна отметила, что в детстве хотела стать ветеринаром, училась в сфере рекламы, а затем поступала на педагога. Однако после в жизнь пришла дорога.

В интервью Telegram-каналу «Бал дебютанток» она рассказала, что началось все с покупки «Газели» под один проект.

«Все сделали, и она осталась стоять во дворе. Полгода стояла. Я и решила начать на ней работать. Озвучила мужу, ему не понравилось. Как это, девушка — и на „Газели“? Отговаривал меня, но я уже начала изучать эту тему. Наткнулась на группу, где общаются „газелисты“ Красноярска. Вот там мне все рассказали, показали, научили. Ну и все, пошло по накатанной. Начали искать клиентов, подавать рекламу, сарафанное радио стало работать», — разъяснила девушка.

В свободное от работы время Ульяна печет красивые торты — для семьи и в подарок знакомым, а также готовит интересные завтраки для любимых.

Блондинка из Красноярска не только водит грузовик, но и печет красивые торты.
Блондинка из Красноярска не только водит грузовик, но и печет красивые торты.
instagram.com/blondinka_rulit.
Блондинка из Красноярска не только водит грузовик, но и печет красивые торты.
Блондинка из Красноярска не только водит грузовик, но и печет красивые торты.
instagram.com/blondinka_rulit.
Блондинка из Красноярска не только водит грузовик, но и печет красивые торты.
Блондинка из Красноярска не только водит грузовик, но и печет красивые торты.
instagram.com/blondinka_rulit.
Блондинка из Красноярска не только водит грузовик, но и печет красивые торты.
Блондинка из Красноярска не только водит грузовик, но и печет красивые торты.
instagram.com/blondinka_rulit.
Блондинка из Красноярска не только водит грузовик, но и печет красивые торты.
Блондинка из Красноярска не только водит грузовик, но и печет красивые торты.
instagram.com/blondinka_rulit.

Сейчас Ульяна мечтает купить настоящую фуру и получить права категории Е — это тягач с прицепом.

«И я хочу себе фуру! Она нам нужна, мой муж занимается роботами и прицепы разрабатывает, то есть фура нужна, чтобы возить металл. Да и просто мне это нравится, именно быть водителем-дальнобойщиком, я больше люблю работать на дальние расстояния, чем по городу мотаться», — рассказала прекрасная сибирячка.

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