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Жизнь

Продавщица бургеров стала моделью после нескольких снимков в бикини

24-летняя Руби Вонг из Ливерпуля неожиданно стала моделью после публикации фотографий в соцсети, сообщает «МИР 24» со ссылкой на The Daily Mail.

Руби Вонг - продавщица бургеров, ставшая моделью.
Руби Вонг - продавщица бургеров, ставшая моделью.
instagram.com/rubywong8.

Девушка работала на трех работах: продавщицей фастфуда, официанткой и уборщицей. Однажды подруга предложила ей поучаствовать в фотосессии на пляже.

Несколько снимков в бикини опубликовали в Instagram. Фотосессией заинтересовалось модельное агентство, которое связалось с девушкой.

Руби заключила контракт с агентством и несколькими модными брендами. Теперь она зарабатывает тысячи фунтов в неделю и много путешествует.

Девушка призналась, что не ожидала, что все так сложится.

«Это лучшее, что случалось со мной», — сказала она.

В будущем Руби хочет попробовать себя на телевидении и сняться в кино.

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