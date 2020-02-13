Продавщица бургеров стала моделью после нескольких снимков в бикини

Девушка работала на трех работах: продавщицей фастфуда, официанткой и уборщицей. Однажды подруга предложила ей поучаствовать в фотосессии на пляже.
Несколько снимков в бикини опубликовали в Instagram. Фотосессией заинтересовалось модельное агентство, которое связалось с девушкой.
Руби заключила контракт с агентством и несколькими модными брендами. Теперь она зарабатывает тысячи фунтов в неделю и много путешествует.
Девушка призналась, что не ожидала, что все так сложится.
«Это лучшее, что случалось со мной», — сказала она.
В будущем Руби хочет попробовать себя на телевидении и сняться в кино.