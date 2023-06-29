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Жизнь

Огромного размера градины обрушились на Бийск

Бийчане поделились фотографии огромных градин, которые выпали в Заречье 28 июня, передает "Бийский рабочий".

Град в Бийске.
Град в Бийске.
"ЧП Бийск"

Жители Заречья показывают последствия стихии на фоне линейки. Некоторые градины достигают 2,5 см в диаметре.

Интересно, что в других частях города не было даже капли дождя.

Град в Бийске.
Град в Бийске.
"ЧП Бийск"

Кстати, град не обошел стороной и Барнаул. В Ленинском районе города тоже рассыпалась ледяная крупа, но, к счастью местных жителей, не такая огромная, как в Бийске.

Град в Барнауле.
Град в Барнауле.
"В курсе 22"

Напомним, по данным синоптиков, в Алтайском крае сутки 28-го и в первой половине ночи 29 июня ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 25 м/с.

Ранее аномально большой град прошелся и по другим регионам Сибири. Так, например, пострадали огороды и автомобили в Омске и в Хакасии.

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