3 мая
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Происшествия

Ряженый полицейский из Алтайского края прокатился на мотоцикле и получил штраф

Жителя Петропавловского района осудили за езду в нетрезвом виде и за ношение чужой формы, сообщает «Банкфакс».

Мотоцикл "Урал".
Мотоцикл "Урал".
СС0

Инцидент произошел в марте. Экипаж ДПС остановил водителя мотоцикла, у которого не было регистрационного знака.

Мужчина при этом был пьян и одет в полицейский китель. Как выяснилось, отношения к правоохранительным органам водитель на самом деле не имел.

По словам нарушителя, он нашел форму в доме, где временно проживал.

За ношение чужой формы сельчанина наказали штрафом в размере 1 тыс. рублей. За пьяную езду — на 30 тыс. рублей. Также мужчину на полтора года лишили прав.

Ранее пьяный водитель без прав устроил жесткое ДТП на Алтае.

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