Ряженый полицейский из Алтайского края прокатился на мотоцикле и получил штраф

Инцидент произошел в марте. Экипаж ДПС остановил водителя мотоцикла, у которого не было регистрационного знака.
Мужчина при этом был пьян и одет в полицейский китель. Как выяснилось, отношения к правоохранительным органам водитель на самом деле не имел.
По словам нарушителя, он нашел форму в доме, где временно проживал.
За ношение чужой формы сельчанина наказали штрафом в размере 1 тыс. рублей. За пьяную езду — на 30 тыс. рублей. Также мужчину на полтора года лишили прав.
Ранее пьяный водитель без прав устроил жесткое ДТП на Алтае.