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Происшествия

РЖД заплатит 100 тысяч рублей матери погибшего под поездом в Алтайском крае

Жительница Заринска обратилась в прокуратуру с требованием возместить моральный вред после гибели ее сына под колесами поездом. Суд удовлетворил иск, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Грузовой поезд.
Грузовой поезд.
altapress.ru

Грузовой поезд сбил 47-летнего мужчину на перегоне Смазнево — Заринская.

По закону РЖД обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что трагедия произошла из-за «непреодолимой силы или умысла потерпевшего».

Суд удовлетворил иск прокурора о возмещении морального вреда и обязал РЖД выплатить в пользу пожилой женщины компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, 20 августа в Алтайском крае на перегоне Южный — Штабка в колее железнодорожного пути нашли тело 17-летнего барнаульца,

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