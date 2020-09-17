С доставкой на дом: мошенники похитили деньги у бийского предпринимателя

Молодой предприниматель занимается доставкой фруктов и цветов. На одной из популярных площадок в сети для публикации объявлений он разместил и свое.
На мобильный телефон молодого человека позвонил неизвестный мужчина и попросил доставить букет на одно мероприятие. Пока бийчанин был на пути к месту назначения, незнакомец снова позвонил ему и попросил перевести на карту 12800 рублей на подарок сотруднице. Полученные деньги пообещал вернуть при встрече.
Бизнесмен просьбу заказчика выполнил, но, приехав на место доставки, заказчик отключил телефон и больше на связь не выходил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Сотрудники полиции устанавливают личность мошенника. Известно, что номер, с которого он звонил, зарегистрирован в Ростовской области.