С крыши барнаульской многоэтажки сорвалась 14-летняя девочка

20 июня около 20:20 с крыши дома № 61 по улице Малахова упала 14-летняя девочка.

После падения пострадавшая была жива еще около 10 минут, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». На месте происшествия работали скорая и полиция.

В комментариях к посту о происшествии высказались одноклассники и друзья погибшей. По некоторой информации, девочка сорвалась с крыши случайно. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов и исследовали крышу, с которой сорвалась подросток.

Полицейские исследуют крышу. Лев Романов , vk.com/incident22

На месте работали экстренные службы. Ведется разбирательство.