С крыши барнаульской многоэтажки сорвалась 14-летняя девочка

После падения пострадавшая была жива еще около 10 минут, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». На месте происшествия работали скорая и полиция.
В комментариях к посту о происшествии высказались одноклассники и друзья погибшей. По некоторой информации, девочка сорвалась с крыши случайно. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов и исследовали крышу, с которой сорвалась подросток.
Полицейские исследуют крышу.
Лев Романов, vk.com/incident22
На месте работали экстренные службы. Ведется разбирательство.