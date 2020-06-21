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Происшествия

С крыши барнаульской многоэтажки сорвалась 14-летняя девочка

20 июня около 20:20 с крыши дома № 61 по улице Малахова упала 14-летняя девочка.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

После падения пострадавшая была жива еще около 10 минут, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». На месте происшествия работали скорая и полиция.

В комментариях к посту о происшествии высказались одноклассники и друзья погибшей. По некоторой информации, девочка сорвалась с крыши случайно. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов и исследовали крышу, с которой сорвалась подросток.

Полицейские исследуют крышу.
Полицейские исследуют крышу.
Лев Романов, vk.com/incident22

На месте работали экстренные службы. Ведется разбирательство.

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