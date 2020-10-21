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Происшествия

С крупного экс-чиновника сенсационно взыскали астрономическую сумму

С экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний по иску Генпрокуратуры взыскали 32,5 млрд рублей. Это рекордная для российского судопроизводства сумма.

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов.
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов.
kremlin.ru

Как сообщает РИА Новости, средства пойдут в доход государства: прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту главы ведомства.

В частности, он нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства, владел офшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего положения.

Эта сумма взыскания стала рекордной в системе российского судопроизводства. Ранее стоимость нажитого преступным путем имущества, которое конфисковали в бюджет, не превышала десяти миллиардов.

В чем обвиняют Абызова

По данным следствия, Абызов с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у СИБЭКО и «Региональных электрических сетей» четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.

Наручники.
Наручники.
ССО.

В прошлом августе против бывшего министра возбудили второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В СК считают, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, когда возглавлял Открытое правительство, и заработал 32 миллиарда рублей.

Третье дело связано с отмыванием преступных доходов, мошенничеством и организацией преступной группы. Все арестованные активы оценивают в 27 миллиардов рублей.

Абызов себя виновным не признает, сейчас он находится в СИЗО.

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