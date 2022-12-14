14 декабря
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Происшествия

С начала года шесть детей погибли при пожарах в Алтайском крае

С начала 2022 года в Алтайском крае погибло шесть в пожарах, сообщает региональный ЦУР.

Пожар, пожарная тревога, огонь.
Пожар, пожарная тревога, огонь.
unsplash.com.

Число погибших детей в 2022 году увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, отметили в ГУ МЧС по краю.

Все дети погибли в пожарах в жилых домах. Причинами возгораний стали короткое замыкание и нарушение правил использования электроприборов. Еще одна распространенная причина — неверная эксплуатация печного отопления.

Чтобы уберечь себя и близких, ЦУР рекомендует:

  • Не разжигать печь легковоспламеняющейся жидкостью;
  • Не перегревать печь;
  • Регулярно очищать дымоход;
  • Не пользоваться неисправной электропроводкой;
  • Не оставлять электрообогреватели без присмотра;
  • Рассказывать детям правила пожарной безопасности;
  • Не оставлять детей без присмотра.

При пожаре звоните по номерам 101 и 112.

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