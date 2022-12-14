С начала года шесть детей погибли при пожарах в Алтайском крае

Число погибших детей в 2022 году увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, отметили в ГУ МЧС по краю.
Все дети погибли в пожарах в жилых домах. Причинами возгораний стали короткое замыкание и нарушение правил использования электроприборов. Еще одна распространенная причина — неверная эксплуатация печного отопления.
Чтобы уберечь себя и близких, ЦУР рекомендует:
- Не разжигать печь легковоспламеняющейся жидкостью;
- Не перегревать печь;
- Регулярно очищать дымоход;
- Не пользоваться неисправной электропроводкой;
- Не оставлять электрообогреватели без присмотра;
- Рассказывать детям правила пожарной безопасности;
- Не оставлять детей без присмотра.
При пожаре звоните по номерам 101 и 112.
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