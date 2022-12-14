С начала года шесть детей погибли при пожарах в Алтайском крае

С начала 2022 года в Алтайском крае погибло шесть в пожарах, сообщает региональный ЦУР.

Число погибших детей в 2022 году увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, отметили в ГУ МЧС по краю.

Все дети погибли в пожарах в жилых домах. Причинами возгораний стали короткое замыкание и нарушение правил использования электроприборов. Еще одна распространенная причина — неверная эксплуатация печного отопления.

Чтобы уберечь себя и близких, ЦУР рекомендует:

Не разжигать печь легковоспламеняющейся жидкостью;

Не перегревать печь;

Регулярно очищать дымоход;

Не пользоваться неисправной электропроводкой;

Не оставлять электрообогреватели без присмотра;

Рассказывать детям правила пожарной безопасности;

Не оставлять детей без присмотра.

При пожаре звоните по номерам 101 и 112.