С начала лета в Алтайском крае утонули 10 детей

Последний трагический случай произошел 11 июля в Бийске. Там у села Фоминское в реку упала семилетняя девочка. Как писал altapress.ru, в компании еще двух детей она играла на барже, но подскользнулась. Девочку унесло течением.
По данному факту идет доследственная проверка.
Следователи обращаются к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде:
- Нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои силы при попытках переплыть водоем,
- Взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствам и проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде.
- Необходимо учить детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть.
- Нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.