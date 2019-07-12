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Происшествия

С начала лета в Алтайском крае утонули 10 детей

С начала купального сезона в Алтайском крае утонули 10 детей, сообщили в региональном следкоме. Ведомство просит родителей быть внимательнее и следить за детьми на отдыхе.

Сотрудники ГИМС на воде.
Сотрудники ГИМС на воде.
Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Последний трагический случай произошел 11 июля в Бийске. Там у села Фоминское в реку упала семилетняя девочка. Как писал altapress.ru, в компании еще двух детей она играла на барже, но подскользнулась. Девочку унесло течением.

По данному факту идет доследственная проверка.

Следователи обращаются к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде:

  • Нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои силы при попытках переплыть водоем,
  • Взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствам и проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде.
  • Необходимо учить детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть.
  • Нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.
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