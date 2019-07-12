С начала лета в Алтайском крае утонули 10 детей

С начала купального сезона в Алтайском крае утонули 10 детей, сообщили в региональном следкоме. Ведомство просит родителей быть внимательнее и следить за детьми на отдыхе.

Последний трагический случай произошел 11 июля в Бийске. Там у села Фоминское в реку упала семилетняя девочка. Как писал altapress.ru, в компании еще двух детей она играла на барже, но подскользнулась. Девочку унесло течением.

По данному факту идет доследственная проверка.

Следователи обращаются к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде: