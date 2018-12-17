В Уфе сняли порчу с отдела полиции, где изнасиловали дознавателя

Священнослужители двух религий — мулла и поп — провели «очистительные обряды» в скандально известном Кармаскалинском отделе МВД Башкирии.

«Два бородатых служителя культа начали бродить по кабинетам в отделе полиции и просить у их начальника (Бога) повышения раскрываемости, помощи в профилактике преступлений. Они изгоняли нечистого», — отмечает собеседник proufu.ru.

По предварительным данным, инициаторами проведения обряда стали начальник отдела кадров РОВД и ее муж-сослуживец. Они пригласили в отдел православного священника и муллу, чтобы те прочли молитвы и провели обряд очищения. Коллективу отдела МВД показалось, что на них навели порчу — и из-за этого у них все беды.

До недавнего времени подразделением руководил 50-летний подполковник полиции Салават Галиев, который сейчас является подозреваемым в изнасиловании девушки-дознавателя, пишет ura.ru.

Троих полицейских подозревают в изнасиловании 23-летней девушки, которая работала дознавателем. В качестве фигурантов уголовного дела проходят 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук и 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев.

По версии следствия, трое обвиняемых напали на 23-летнюю девушку в ночь на 30 октября в здании отдела МВД.