"С помощью Бога и духов". В Габоне военные захватили власть и свергли президента

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Что стало причиной переворота?

Одной из первопричин военного переворота стала всеобщая усталость жителей Габона от власти семьи Бонго, которая правит страной начиная с 1967 года. Такое мнение высказал ведущий сотрудник Института Африки РАН и бывший посол Советского Союза, а затем России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов, передают NEWS.ru.

Эксперт считает, что жадность и паразитизм лидеров погубили страну. В стране уже созрели новые политические силы и развилось новое политическое и национальное сознание.

Последней каплей стала предполагаемая фальсификация на президентских выборах. По их результатам Али Бонго Ондимба одержал победу и был избран на третий срок.