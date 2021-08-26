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Происшествия

С помощью ковра и коробки от техники вычислили подозреваемого в убийстве 8-летней девочки

Полицейские рассказали, как нашли подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Мужчину удалось вычислить с помощью ковра и коробки от техники.

Тело девочки было завернуто в полиэтилен и кусок половика. Все это лежало в картонной коробке из-под бытовой техники.

Оперативники выяснили — эту технику передали в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. Дома у одного из работников цеха полицейские нашли ковер, кусок от которого был отрезан.

Проживающего по этому адресу мужчину задержали. Подозреваемому 40 лет, он уроженец Сургута.

Специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тюменской области провели исследование образцов ДНК. Оно показало, что ДНК фигуранта совпали с образцами, которые взяли на теле погибшей девочки.

Ранее для расследования дела об убийстве восьмилетней школьницы в Тюмень из Москвы прибыл подполковник Евгений Карчевский — один из лучших «охотников на маньяков» в стране.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Что произошло

Восьмилетняя школьница ушла из дома 30 июня и пропала без вести.

Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять. Вечером того же дня родные девочки обратились в полицию, сообщив о ее пропаже.

Ее тело нашли 19 августа в пакете в 2 км от места, где девочку видели в последний раз.

Подозреваемого в убийстве задержали 25 августа.

Он признался в преступлении.

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