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Происшествия

С простреленной головой нашли тело капитана ФСБ в коттедже под Москвой

В частном коттедже под Москвой обнаружено тело 36-летнего капитана ФСБ с пулевым ранением головы, сообщает ТАСС.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

О гибели офицера стало известно от его знакомого.

Мужчина позвонил в правоохранительные органы и рассказал, что вместе с погибшим отдыхал в поселке Заповедник. Друзья распивали алкоголь и решили пострелять из травматического пистолета.

В какой-то момент мужчина услышал очередной выстрел позади себя и, повернувшись, увидел своего приятеля лежащим с простреленной головой.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов изъяли два пистолета и служебное удостоверение погибшего офицера, пишет Lenta.ru.

Начата проверка и назначены экспертизы.

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