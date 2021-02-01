С простреленной головой нашли тело капитана ФСБ в коттедже под Москвой

О гибели офицера стало известно от его знакомого.
Мужчина позвонил в правоохранительные органы и рассказал, что вместе с погибшим отдыхал в поселке Заповедник. Друзья распивали алкоголь и решили пострелять из травматического пистолета.
В какой-то момент мужчина услышал очередной выстрел позади себя и, повернувшись, увидел своего приятеля лежащим с простреленной головой.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов изъяли два пистолета и служебное удостоверение погибшего офицера, пишет Lenta.ru.
Начата проверка и назначены экспертизы.