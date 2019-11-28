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Происшествия

С ресурса для поиска работы утекли данные 500 тысяч россиян

Хакеры опубликовали базу данных, якобы содержащую информацию о 500 тыс. пользователей портала для поиска работы jobinmoscow.ru, пишет «Коммерсантъ».

Хакер.
Хакер.
СС0

Как рассказал изданию основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян, помимо общедоступной информации выгрузка содержит логины и пароли пользователей.

Часть логинов и паролей из базы на момент подготовки публикации была актуальна, при вводе некоторых из них можно попасть на страницы пользователей jobinmoscow.ru, однако после того, как корреспондент газеты сообщил об этом представителю портала, данные уже не позволяли войти в аккаунты.

На 27 ноября на jobinmoscow.ru было размещено более 566 тыс. вакансий от 209 тыс. компаний, а также более 195 тыс. резюме, свидетельствуют данные сайта, пишет znak.com. Им владеет ООО «Форекс Консалтинг», отмечается на сайте компании.

«Быстрый анализ ситуации показал, что нарушений законодательства с нашей стороны нет. Наши специалисты анализируют любые возможные угрозы технической безопасности сайта и предпринимают необходимые шаги по недопущению неправомерного использования сайта», — заявил изданию гендиректор «Форекс Консалтинга» Юрий Мозговенко.

Конкуренты не видят большой проблемы в связи с потерей данных о пользователях портала о работе. Такая утечка неприятна, но существенных угроз для пользователей в ней нет, уверен основатель SuperJob Алексей Захаров.

В последнее время регулярно сообщается о крупных утечках персональных данных из различных структур, в частности банков. Так, недавно Герман Греф заявил о несовершенстве системы безопасности Сбербанка.

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