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Происшествия

С тремя грушами и мертвым голубем наперевес сибиряк грозил терактами

В Томской области против 57-летнего жителя поселка Мирный возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Голуби и алкоголь.
Голуби и алкоголь.
Михаил Хаустов

Теракты он грозился устроить с помощью мертвой птицы и фруктов.

Сначала мужчина позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве. Когда спецслужбы выехали на место, они обнаружили звонившего с мертвым голубем в руках, которого он считал гранатой.

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что хотел привлечь к себе внимание сотрудников полиции и спецслужб, пишет znak.com.

Вскоре мужчина еще раз позвонил в полицию и рассказал о трех гранатах, которые он планирует взорвать. Вновь выехавшие по вызову силовики обнаружили мужчину пьяным с тремя грушами.

Возбудили второе уголовное дело. Следствие продолжается.

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