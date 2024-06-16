Москвичи массово отравились едой из доставки

Более 10 жителей Москвы обратились к медикам с признаками отравления. Все ели готовые блюда из доставки, сообщает столичный СК.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В торговых точках, где продавались продукты, проводятся обыски.

Утром 15 июня департамент здравоохранения Москвы сообщил о госпитализации нескольких человек с подозрением на ботулизм. Состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое.

По информации Роспотребнадзора, все пострадавшие употребляли в пищу салаты лобио, произведенные компаниями «Локалкитчен» и «Гастропорт». Продажа продукции приостановлена до завершения санитарно-эпидемиологического расследования.

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