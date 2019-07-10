«Сам в шоке». Водитель рассказал, как выжил во «встречном» ДТП на алтайской трассе

«Газель» столкнулась с легковой иномаркой, выехавшей на встречную полосу на трассе Крутиха-Хабары, сообщает паблик Barnaul22 . Столкновение было настолько сильным, что у «газели» вылетел двигатель. Однако по предварительным данным все участники ДТП остались живы.

О том, что произошло на трассе перед Крутихой, рассказал водитель «газели» по имени Максим. По его словам, сам он двигался со скоростью 80 километров в час. Неожиданно на встречную полосу выехала (буквально «выскочила») Honda C-RV, обгонявшая автобус. Иномарка появилась настолько резко, что он просто не в состоянии был увернуться, сказал он.

О каких-либо своих травмах, полученных в столкновении, он не сообщает. На вопрос: «Ты сам-то цел, дружище?», — ответил лаконично: «Да». Как выжил, он не понимает: «Сам в шоке, второй день рождения отмечать буду».

«Бог уберёг, видимо, дети, семья как никак», — говорит жена Максима.

По его сведениям Максима, водителю второго автомобиля (иномарки) зажало ногу. Участники паблика предположили, что он ехал из Ярового — так сказать, отдыхающий.

Официальных сообщений пока не поступало.