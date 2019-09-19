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19 сентября 24°C

«Сама виновата»: барнаулец избил пьяную беременную жену

В Барнауле в ночь на 1 января в многодетной семье муж избил беременную жену скалкой. Женщина потеряла ребенка, но считает, что сама в этом виновата, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Беременность. Дети.
Беременность. Дети.
открытые источники в интернете

Семейная пара отмечала Новый год у соседей. Вернувшись домой, супруг поссорился с женщиной, оставил четверых детей с женой и ушел прогуляться.

Он вернулся домой около 22:00 и понял, что спавшая жена находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина разозлился и нанес ей множественные удары руками, ногами и деревянной скалкой по голове, туловищу, рукам и ногам. Его не остановило то, что супруга была на пятом месяцев беременности. Успокоили мужа прибежавшие на шум соседи.

На утро женщине стало плохо, но она отказывалась от предложений вызвать «скорую помощь». Ей было страшно, что возлюбленного привлекут к ответственности. Когда самочувствие еще сильнее ухудшилось, женщина согласилась вызвать врачей.

Передав детей своим родителям, мужчина сам сообщил полиции о совершенном преступлении.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что у женщины прервалась беременность. Но из-за того, что она не встала на учет и не имела медицинских документов, установить причину этого было невозможно.

Полиция.
Полиция.
бийск.22.мвд.рф

Мужчина вину полностью признал. Он сказал, что очень любит свою жену, но не может терпеть, что она часто употребляет спиртное, пока он находится на работе. Когда женщина выпивает, то не занимается домашними делами и детьми, не желает лечиться от алкогольной зависимости.

Сама потерпевшая в суде заявила, что не помнит обстоятельств своего избиения, но предполагает, что это сделал её муж. Она считает, что сама в этом виновата, так как часто пила, несмотря на беременность.

Суд назначил виновному 2 года 6 месяцев общего режима.

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