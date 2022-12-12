Самый дорогой бомбардировщик в мире загорелся во время посадки

Самолет начал гореть во время посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Там базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.
Пожарные подоспели вовремя и потушили огонь. Пострадавших нет, все члены экипажа оказались в порядке.
Инцидент произошел во время планового полета — на бомбардировщике возникли технические неполадки, сообщил представитель 509-го бомбардировочного крыла ВВС США.
Стоимость одного B-2 Spirit может превышать 2 млрд долларов.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!