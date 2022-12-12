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Происшествия

Самый дорогой бомбардировщик в мире загорелся во время посадки

Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit загорелся при совершении аварийной посадки 11 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское издание The War Zone.

Бомбардировщик B-2 Spirit
Бомбардировщик B-2 Spirit
Wikimedia Commons

Самолет начал гореть во время посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Там базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

Пожарные подоспели вовремя и потушили огонь. Пострадавших нет, все члены экипажа оказались в порядке.

Инцидент произошел во время планового полета — на бомбардировщике возникли технические неполадки, сообщил представитель 509-го бомбардировочного крыла ВВС США.

Стоимость одного B-2 Spirit может превышать 2 млрд долларов.

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