Самогонный аппарат взорвался в алтайском селе

Как выяснилось, в момент ЧП аппарат работал — сдетонировали пары спирта.
Ударной волной выбило входную дверь, снесло пластиковую стенку лоджии, стекла.
Пожара не было. Никто не погиб и не пострадал, добавили спасатели.
Ночью 31 мая в селе Озерки Тальменского района в квартире взорвался самогонный аппарат, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как выяснилось, в момент ЧП аппарат работал — сдетонировали пары спирта.
Ударной волной выбило входную дверь, снесло пластиковую стенку лоджии, стекла.
Пожара не было. Никто не погиб и не пострадал, добавили спасатели.
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