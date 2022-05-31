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Происшествия

Самогонный аппарат взорвался в алтайском селе

Ночью 31 мая в селе Озерки Тальменского района в квартире взорвался самогонный аппарат, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В квартире взорвался самогонный аппарат.
В квартире взорвался самогонный аппарат.
t.me/mchs_altkray

Как выяснилось, в момент ЧП аппарат работал — сдетонировали пары спирта.

Ударной волной выбило входную дверь, снесло пластиковую стенку лоджии, стекла.

Пожара не было. Никто не погиб и не пострадал, добавили спасатели.

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