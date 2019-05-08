«Самолет горит в молнии». СМИ опубликовали переговоры пилотов сгоревшего «Суперджета», диспетчеров и аварийных служб

В расшифровке не приводится время переговоров. Она начинается с сигнала командира самолета об аварийной ситуации на борту.

«Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолёт горит в молнии», — говорит командир.

Диспетчер просит самолет снижаться. Спрашивает, какие проблемы у экипажа. «Связь и потеря автоматического управления самолётом», — отвечает командир. В конце переговоров диспетчер разрешает посадку на левой взлетно-посадочной полосе. А затем говорит: «Аварийные службы на полосы».

ЧП в Шереметьево. sledcom.ru

Переговоры аварийных служб в публикации Baza начинаются перед посадкой — сотрудники обсуждают, где приземлится самолет и сможет ли рулить самостоятельно. «Смотри! Ой, б**" — говорит один из них, судя по всему, когда лайнер ударяется о взлетную полосу и загорается.

Затем другой сотрудник службы говорит о разрешении на выезд пожарной машины и перекрытии подъезда к Superjet, чтобы пожарные смогли ехать к нему «без запроса». Один из собеседников сообщает: видит сильный дым и языки пламени, и просит вызвать дополнительные силы и скорую помощь. Через некоторое время звучит фраза: «все силы вызваны».

Затем — голоса с места пожара, где идет эвакуация: «приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю». Экипаж, говорит сотрудник, уже покинул самолет — позднее выясняется, что он «эвакуировался через форточку, две бортпроводницы тоже эвакуировались» (на следующий день, 6 мая, Минтранс сообщил о гибели одного из бортпроводников).

ЧП с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Стоп-кадр YouTube.

Сначала сообщается об одном погибшем. На вопрос, могут ли спасатели зайти в салон, ответа нет. Далее обсуждается процесс тушения, потом говорится о троих пострадавших, десяти телах погибших в самолете и одном — возле него.

«По вотсап скиньте фото, мы скинем вам свой список, а вы плюсики поставьте, кого нашли». — «Мы всех пострадавших отправили в лечебные заведения?» — «Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали». — «Я по вотсапу вам скинула список». — «Понял, вы связывайтесь с терминалом, комната для непострадавших подготовлена. Полиция, психологи. Везите туда людей».

Самолет «Аэрофлота» Superjet, летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево вечером 5 мая и загорелся после приземления. На борту находились 78 человек, 41 человек погиб.

А 7 мая Шереметьево опубликовало хронологию событий в аэропорту. Пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия через 1 минуту с опережением государственных нормативных требований (3 минуты).

18:31 — Руководителем полетов объявлена «Тревога».

18:31 — Выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа.

18:32 — Прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево (далее — АСК), начало тушения ВС.

18:32 — Прибытие второго пожарного расчета АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа силами АСК Шереметьево.

18.33 — Прибытие дополнительных 4-х расчетов АСК.

18:35 — Спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт.

18:48 — Пожар полностью потушен.

По информации «Коммерсанта», основная версия причин катастрофы на сегодня — ошибки пилотов. Источник РБК сообщил, что, по мнению следователей, экипаж не выключил двигатели после приземления и оставил открытым окно в кабине пилота.