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Происшествия

Sukhoi SuperJet «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово

Лайнер «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) — Москва, экстренно приземлился на недействующей взлетно-посадочной полосе у аэропорта Домодедово, сообщает ТАСС.

Самолет.
Самолет.
СС0

Никто не пострадал, технической неисправности нет, сказали в пресс-службе авиакомпании.

«Это вахтовые, скорее всего, пассажиры. К сожалению, нам не ясны все обстоятельства произошедшего, но точно можем казать, что никто из людей и техника не пострадали», — отметил собеседник агенства.

Всех пассажиров и их багаж доставили в терминал.

Для выяснения причин случившегося Росавиация формирует комиссию.

Проверку также начала транспортная прокуратура.

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