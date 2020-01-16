Sukhoi SuperJet «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово

Никто не пострадал, технической неисправности нет, сказали в пресс-службе авиакомпании.
«Это вахтовые, скорее всего, пассажиры. К сожалению, нам не ясны все обстоятельства произошедшего, но точно можем казать, что никто из людей и техника не пострадали», — отметил собеседник агенства.
Всех пассажиров и их багаж доставили в терминал.
#SSJ100 а/к ИрАэро, выполнявший чартерный рейс (SU95) из Сабетты(SBT) в Домодедово(DME) экстренно сел на 3-ю строящуюся полосу в #Домодедово.— Otvinta (@otvinta_flu_cc) January 16, 2020
В настоящий момент проводится эвакуация пассажиров, пострадавших нет.https://t.co/YgXqqGA5Yf pic.twitter.com/eDHwe6WxnE
Для выяснения причин случившегося Росавиация формирует комиссию.
Проверку также начала транспортная прокуратура.