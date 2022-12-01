Самолет B55 рухнул на территории Армении вблизи деревни Джрабер Котайкской области. На месте происшествия нашли два тела. Об этом сообщает ТАСС .

Крушение произошло 1 декабря в 13:20 мск. МЧС республики сообщает, что самолет B55 разбился, а после загорелся. Он упал в открытом поле у села Джрабер.

На место происшествия выехали пожарно-спасательных отряда МЧС, три спасательных отряда центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и дежурная группа медиков. Они потушили пожар в 13:41 мск.

Около самолета нашли два обгоревших тела. Предположительно, это два пилота. Пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении уточнила, что других людей на борту не было.

По данным ТАСС, самолет вылетел из ереванского аэропорта Звартноц. Он должен был прибыть в Астрахань.

При крушении инфраструктура не пострадала, других погибших не нашли.