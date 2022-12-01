1 декабря
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Происшествия

Самолет разбился в Армении — известно о двух погибших

Самолет B55 рухнул на территории Армении вблизи деревни Джрабер Котайкской области. На месте происшествия нашли два тела. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0

Крушение произошло 1 декабря в 13:20 мск. МЧС республики сообщает, что самолет B55 разбился, а после загорелся. Он упал в открытом поле у села Джрабер.

На место происшествия выехали пожарно-спасательных отряда МЧС, три спасательных отряда центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и дежурная группа медиков. Они потушили пожар в 13:41 мск.

Около самолета нашли два обгоревших тела. Предположительно, это два пилота. Пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении уточнила, что других людей на борту не было.

По данным ТАСС, самолет вылетел из ереванского аэропорта Звартноц. Он должен был прибыть в Астрахань.

При крушении инфраструктура не пострадала, других погибших не нашли.

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