28 ноября
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Происшествия

Частный вертолет разбился под Тверью. Погибли два человека

Частный вертолет потерпел крушение под Тверью, сообщает «Интерфакс». Поглибли два человека.

Вертолет Robinson R-44.
Вертолет Robinson R-44.
CC0

Авария произошла вечером 27 ноября. Вертолет Robinson R66 принадлежал частному лицу. На борту находились пилот и пассажир.

Вертолет потерпел крушение и рухнул на поле у поселка Вязовец в Тверской области. По предварительной информации, пилот и пассажир погибли. На земле погибших и разрушений нет.

Причины ЧП неизвестны. Есть версия, что вертолет упал из-за технической неисправности и ошибки пилотирования, сообщает ТАСС.

Следователи проводят доследственную проверку по факту крушения воздушного судна, сообщает Западное межрегиональное следственное управления на транспорте СК России.

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