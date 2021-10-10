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Происшествия

Самолет с парашютистами разбился в Татарстане: погибли 16 человек

В Татарстане совершил жесткую посадку легкий двухмоторный самолет L-410 с парашютистами на борту, сообщает РИА «Новости».

Самолет с парашютистами разбился в Татарстане.
Самолет с парашютистами разбился в Татарстане.
t.me/rian_ru.

L-410 упал в городе Мензелинске. По данным регионального МЧС, на борту находились 23 человека.

«16 человек, по предварительным данным, погибли при падении самолета. 7 человек, которых удалось извлечь из-под обломков, госпитализированы», — рассказали в экстренных службах.

Как уточняет Baza, самолет разбился через несколько минут после взлета. Летел низко над деревьями, причем нос был задран, а хвост опущен вниз. Затем начал разворачиваться над болотами, еще сильнее снизился и упал.

«Один из парашютистов смог выбраться из самолета сам, других вытаскивали очевидцы», — отмечает Telegram-канал.

По данным Mash Iptash, L-410 принадлежит мензелинскому аэроклубу.

«Есть живые и пострадавшие. Очевидцы рассказали, что самолет летел низко над землей. Потом они увидели дым и огонь, сразу же вызвали медиков. На месте работают спасатели и медики», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня 2021 года разбился самолет с парашютистами в Кузбассе: из 19 человек четверо погибли — два пилота и два парашютиста-рекордсмена.

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