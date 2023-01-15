Самолет с 72 пассажирами потерпел крушение в Непале (обновлено)

Пассажирский самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение 15 января у города Покхара в Непале. На борту находилось 72 пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

На борту самолета АTR 72 находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет потерпел крушение при взлете.

По словам представителя авиаперевозчика Сударшана Бартолы, самолет произвели на франко-итальянском концерне ATR.

На месте ЧП работают спасатели. Аэропорт закрыт.

Обновлено в 14:36.

UPD: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета в Непале погибли, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные новости. На борту находились граждане Австралии, Франции, Аргентины и, в том числе, России.