Самолет с 72 пассажирами потерпел крушение в Непале (обновлено)

На борту самолета АTR 72 находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет потерпел крушение при взлете.
По словам представителя авиаперевозчика Сударшана Бартолы, самолет произвели на франко-итальянском концерне ATR.
На месте ЧП работают спасатели. Аэропорт закрыт.
Обновлено в 14:36.
UPD: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета в Непале погибли, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные новости. На борту находились граждане Австралии, Франции, Аргентины и, в том числе, России.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!