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Происшествия

Самолет с 369 пассажирами прервал вылет из Москвы из-за задымления

Пассажирский Boeing-777 авиакомпании «Россия» сообщением Москва — Владивосток прервал вылет из московского аэропорта Шереметьево вечером 8 сентября в связи с задымлением в одном из двигателей, сообщает ТАСС.

Самолет.
Самолет.
СС0.

По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, задымление произошло при запуске двигателей.

«На борту находилось 369 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов», — добавила представитель надзорного ведомства.

В связи с произошедшим была назначена проверка, все детали случившегося устанавливаются.

Кроме того, данные об инциденте направлены Северо-Западному транспортному прокурору, который надзирает за деятельностью авиакомпании.

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