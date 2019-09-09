Самолет с 369 пассажирами прервал вылет из Москвы из-за задымления

По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, задымление произошло при запуске двигателей.
«На борту находилось 369 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов», — добавила представитель надзорного ведомства.
В связи с произошедшим была назначена проверка, все детали случившегося устанавливаются.
Кроме того, данные об инциденте направлены Северо-Западному транспортному прокурору, который надзирает за деятельностью авиакомпании.