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Происшествия

Самолет с шестью пилотами пропал в Бурятии

В Бурятии пропал с радаров самолет Ан-2, вылетевший на осмотр полей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сибирский координационный центр поиска и спасения.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

В МЧС предполагают, что самолет упал на территории Иркутской области. Район поиска известен.

На борту Ан-2 находилось шесть человек — пассажирами были капитаны других воздушных судов. Самолет совершал облет полей, которые пилоты других самолетов должны были в ближайшие дни опрыскивать химикатами.

Ан-2 вылетел из села Кырен вечером 19 июля и через шесть часов перестал выходить на связь. Вылет не был одобрен и совершался без предварительной заявки.

СК проводит проверку по факту исчезновения самолета, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

«По данному факту следственными органами <…> проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, самолет облетал территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда.

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