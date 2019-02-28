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28 февраля
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Происшествия

Самолет упал на частный дом в Подмосковье

В Московской области разбился легкомоторный самолет. Он упал на дачный дом в садовом товариществе в Коломенском районе. На борту находились два человека, оба погибли, сообщает СКР. По данному факту уже возбудили уголовное дело.

Крушение самолета в Подмосковье.
Крушение самолета в Подмосковье.
Mash.

При падении самолет задел дачный дом и рухнул на его участке. В помещении никого не было.

Уголовное дело возбудили по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц. На месте происшествия работают следователи Московского межрегионального СУ на транспорте, спасатели и представители Росавиации.

По предварительным данным, легкомоторный самолет «Охотник С72» около 14:00 вылетел с аэродрома «Северка» и упал на территорию участка № 89, расположенного в дачном обществе «Подлипки-3». Отмечается, что в это время в доме никого не было, однако в результате крушения погибли пилот и пассажир самолета.

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