Самолет упал на частный дом в Подмосковье

В Московской области разбился легкомоторный самолет. Он упал на дачный дом в садовом товариществе в Коломенском районе. На борту находились два человека, оба погибли, сообщает СКР. По данному факту уже возбудили уголовное дело.

При падении самолет задел дачный дом и рухнул на его участке. В помещении никого не было.

Уголовное дело возбудили по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц. На месте происшествия работают следователи Московского межрегионального СУ на транспорте, спасатели и представители Росавиации.

После крушения легкомоторного самолета в подмосковной Коломне возбуждено уголовное дело.



Самолет «Охотник С72» рухнул на территории дачного общества «Подлипки-3» сегодня около 14.00. В разрушенном доме никого не оказалось. Находившиеся на борту самолета пилот и пассажир погибли pic.twitter.com/SYxbLKe4XV — Следственный комитет (@sledcom_rf) 28 февраля 2019 г.

По предварительным данным, легкомоторный самолет «Охотник С72» около 14:00 вылетел с аэродрома «Северка» и упал на территорию участка № 89, расположенного в дачном обществе «Подлипки-3». Отмечается, что в это время в доме никого не было, однако в результате крушения погибли пилот и пассажир самолета.