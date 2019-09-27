Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 сентября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» при взлете столкнулся с птицами, но продолжил полет

В самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus-319, выполнявший рейс Москва — Екатеринбург, попали птицы.

Самолет компании "Уральские авиалинии".
Самолет компании "Уральские авиалинии".
vk.com/martyshkin

Инцидент произошел утром 27 сентября на высоте 550 м, при вылете из аэропорта «Домодедово», сообщает «Пятый канал».

Несмотря на происшествие, командир воздушного судна (КВС) принял решение продолжать полет. После посадки в «Кольцово» самолет был осмотрен. Специалисты обнаружили следы столкновения с птицами в районе лобового и бокового стекол второго пилота.

В пресс-службе авиаперевозчика АГН «Москва» подтвердили факт инцидента, заявив, что повреждений у самолета рейса U6−261 не выявлено.

СМИ 11 сентября сообщали о похожем инциденте в «Шереметьево». Самолет Москва — Алма-Ата при посадке столкнулся с крупной чайкой и успешно приземлился, пишет «Росбалт».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость