Самолет «Уральских авиалиний» при взлете столкнулся с птицами, но продолжил полет

Инцидент произошел утром 27 сентября на высоте 550 м, при вылете из аэропорта «Домодедово», сообщает «Пятый канал».

Несмотря на происшествие, командир воздушного судна (КВС) принял решение продолжать полет. После посадки в «Кольцово» самолет был осмотрен. Специалисты обнаружили следы столкновения с птицами в районе лобового и бокового стекол второго пилота.

В пресс-службе авиаперевозчика АГН «Москва» подтвердили факт инцидента, заявив, что повреждений у самолета рейса U6−261 не выявлено.

СМИ 11 сентября сообщали о похожем инциденте в «Шереметьево». Самолет Москва — Алма-Ата при посадке столкнулся с крупной чайкой и успешно приземлился, пишет «Росбалт».