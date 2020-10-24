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Происшествия

Самолет ВМС США упал в жилом районе

Учебно-тренировочный самолет ВМС США разбился в результате авиакатастрофы в штате Алабама, сообщил ТАСС. Самолет упал рядом со школой в жилом районе. Экипаж воздушного судна не выжил.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

Погибло два человека. Самолет T-6B Texan II разбился в районе школы, в одном из домов по соседству начался пожар.

Никто из гражданских не пострадал.

«С тяжелым сердцем мы оплакиваем двух наших пилотов, погибших сегодня в авиакатастрофе в Алабаме», — отмечается в сообщении командования американской службы военно-воздушной подготовки.

Расследование обстоятельств и причин катастрофы ведут министерство обороны США и ВМС.

Летом 2019 года в американском штате Северная Каролина самолет гражданской авиации врезался в жилой дом. В ЧП погибли два человека, еще один пострадал.

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