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Происшествия

Самолет жестко приземлился в Подмосковье после столкновения с птицей

Самолет А-321 совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Airbus А-321.
Airbus А-321.
78.mchs.gov.ru

Двигатель самолета, направлявшегося в Симферополь, загорелся после взлета из-за попадания птицы.

На борту воздушного судна находились 234 человека. Все они эвакуированы, пострадавших нет.

Пожар на самолете потушен.

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