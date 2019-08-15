Самолет жестко приземлился в Подмосковье после столкновения с птицей

Двигатель самолета, направлявшегося в Симферополь, загорелся после взлета из-за попадания птицы.
На борту воздушного судна находились 234 человека. Все они эвакуированы, пострадавших нет.
Пожар на самолете потушен.
Самолет А-321 совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Двигатель самолета, направлявшегося в Симферополь, загорелся после взлета из-за попадания птицы.
На борту воздушного судна находились 234 человека. Все они эвакуированы, пострадавших нет.
Пожар на самолете потушен.
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