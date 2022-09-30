Самосвал смял легковушку на заснеженной алтайской трассе

Столкновение произошло возле поселка Благодатное под Барнаулом. На кадрах видно, как занесло грузовик, а у легковушки разбиты бампер и капот.
О пострадавших не сообщается.
Между тем Барнаул встал в 9-балльных пробках.
В Алтайском крае утром 30 сентября легковушка врезалась в самосвал, пишет «В курсе 22».
Столкновение произошло возле поселка Благодатное под Барнаулом. На кадрах видно, как занесло грузовик, а у легковушки разбиты бампер и капот.
О пострадавших не сообщается.
Между тем Барнаул встал в 9-балльных пробках.
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